» تطورات جديدة في قضية تجارة الأعضاء البشرية

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طالبت نيابة حلوان الجزئية، استعجال التقرير الفنى لتفريغ الهواتف المحمولة لضحايا وسمسار تجارة الأعضاء البشرية فى المعصرة.

وتسلمت النيابة تقرير مصلحة الجوازات والهجرة، بشأن دخول 4 ضحايا لشبكة الأعضاء البشرية فى المعصرة، إلى مصر قادمين من إحدى الدول العربية، حيث كشف التقرير سلامة التأشيرات وجوازات السفر الخاصة بالضحايا.

البداية، عندما ورود معلومات بقطاع مكافحة المخدرات بالتعاون من الأمن الوطني، يفيد بقيام "م.ر" 33 سنة، عاطل، مقيم المعصرة حلوان، و"عبدالله.ن" يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم حالياً بإحدى الدول الأوربية، أنشئا "مجموعة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمسمى "متبرعين كلىُ بمقابل مادى"، مستخدمين أسماء منتحلة، لاستقطاب رعايا إحدى الدول العربية من راغبى بيع وشراء الأعضاء البشرية، وجلبهم للبلاد والتوسط فى عمليات البيع والشراء، مقابل مبالغ مالية، مُتخذين فى ذلك العديد من الوسائل الاحتيالية حتى يكونا بمنأى عن ضبطهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبصحبته (3) أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول العربية"، وعثر بحوزتهم على مجموعة من المستندات والأشعة التحاليل الطبية التى تؤكد صحة ما أسفرت عنه التحريات.

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثانى من خلال الموقع المشار إليه، وقيامهما بشراء عضو الكلى بمبلغ ثمانية آلاف دولار، وبيعه بمبلغ إحدى عشر ألف دولار، واقتسام فارق عملية البيع والشراء فيما بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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