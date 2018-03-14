سكرتير صالح: جثته بأحد سجون صنعاء

14 مارس 2018 - 09:38 ص

كشف أحمد الصوفي السكرتير الشخصي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن المكان الذي دفن فيه الحوثيون جثمان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ، بالإضافة إلي الطريقة التي تعاملوا بها مع جثته.

وأكد في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاءأن الحوثيين لم يعاملوا جثمان صالح بالاحترام اللائق مع الموتى، كما أنه لم يشارك أي من أفراد أسرته في عملية دفنه.

وأضاف أن الحوثيين دفنوه في منطقة داخل أحد السجون بالعاصمة صنعاء، وتمت عملية الدفن ليلا، لافتا إلى أنهم واصلوا الانتقام من صالح حتى بعد وفاته، وتعاملوا بشكل مسيء مع جثمانه ، بحصب صحيفة عاجل السعودية.

وأكّد أن رواية الحوثيين عن مقتله وهو يهرب إلى قريته مجرد "مسرحية"، والحقيقة أن صالح قتل بعد الساعة التاسعة من يوم 4 ديسمبر 2017، في منزله في "الثنية"، وكان يقاتل بسلاحه الشخصي، وطلب قبل مقتله من رجاله الذين نفدت ذخيرتهم مغادرة المكان ، والذين قاتلوا معه لمدة 3 أيام ، بحسب الصحيفة.