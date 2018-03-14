العراق يعلن الانتهاء من تدمير أسلحته الكيماوية

14 مارس 2018 - 09:47 ص

كشف مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أحمد أوزومجو، اليوم الثلاثاء، إن العراق أنهى عملية تدمير أسلحته الكيماوية.

جاء ذلك في تصريح لـ"أوزومجو"، خلال استقباله وزير التعليم والبحث العلمي العراقي، عبد الرزاق عبد الجليل العيسى، في مقر المنظمة الدولية بمدينة "لاهاي" الهولندية" حسب الأناضول".

وأضاف: "أرحب بهذا النجاح الكبير، وأهنئ الحكومة العراقية على الجهود الطيبة التي بذلتها بهذا الشأن".

كما قدَّم معلومات للوزير العراقي حول الأنشطة الجديدة للمنظمة الدولية، وأهداه شهادة توثق تدمير بغداد أسلحتها الكيماوية.