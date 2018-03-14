» بالصور.. عرض لبيع عبد الله السعيد بسعر خيالي عبر "أوليكس"

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داعب مواطن جماهير النادي الأهلي عبر موقع "أوليكس" المعروف بأنه وسيط إلكتروني للتداول والبيع، وقام بإنشاء حساب أطلق عليه اسم مدير الكرة بالقلعة الحمراء سيد عبدالحفيظ، ونشر في أول اعلاناته علي الحساب عرض لبيع صانع ألعاب الفريق عبدالله السعيد بـ3 جنيهات.

كما نشر عده صور عن اللاعب وبعض المعلومات قائلا: إنه يلعب للنادي الأهلي ومنتخب مصر، ومن مواليد 12 يوليو 1985 في مدينة الإسماعيلية وطوله 175 سنتيمترا.

وأثير جدل في الأيام القليلة الماضية بشأن تجديد اللاعبين عبدالله السعيد وأحمد فتحي عقدهما مع النادي الأهلي، وعلاقة النادي الزمالك وتدخله في الصفقة.
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