ماذا يفعل ساويرس أمام مرقد البخارى؟

حنان حمدتو
نشر نجيب ساويرس, رجل الأعمال, صورة له على صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغرة تويتر, من أمام مرقد الإمام البخارى بمدينة سمرقند فى دولة أوزبكستان, قائلا: "Hello from Uzbekistan !".
ويبدو أن ساويرس فى رحلة سياحية لزيارة أوزباكستان، ويعد البخارى أحد كبار وأهم علماء الحديث وعلوم التعديل عند أهل السنة والجماعة .
وشهد المنشور العديد من تفاعلات رواد موقع التواصل الاجتماعى, فقال عبد الرحمن محمود: "أنت أمام مرقد الإمام البخارى".
واضاف آخر: "جدتى لها دعاء دائمًا تقول ربنا يوفقك منين ما تروح منين ما تيجى".
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