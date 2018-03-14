ماذا يفعل ساويرس أمام مرقد البخارى بسمرقند؟

14 مارس 2018 - 09:56 ص

نشر نجيب ساويرس, رجل الأعمال, صورة له على صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغرة تويتر, من أمام مرقد الإمام البخارى بمدينة سمرقند فى دولة أوزبكستان, قائلا: "Hello from Uzbekistan !".

ويبدو أن ساويرس فى رحلة سياحية لزيارة أوزباكستان، ويعد البخارى أحد كبار وأهم علماء الحديث وعلوم التعديل عند أهل السنة والجماعة .

وشهد المنشور العديد من تفاعلات رواد موقع التواصل الاجتماعى, فقال عبد الرحمن محمود: "أنت أمام مرقد الإمام البخارى".

واضاف آخر: "جدتى لها دعاء دائمًا تقول ربنا يوفقك منين ما تروح منين ما تيجى".