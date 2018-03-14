ماذا يفعل ساويرس أمام مرقد البخارى بسمرقند؟

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نشر نجيب ساويرس, رجل الأعمال, صورة له على صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغرة تويتر, من أمام مرقد  الإمام البخارى بمدينة سمرقند فى دولة أوزبكستان, قائلا: "Hello from Uzbekistan !".

ويبدو أن ساويرس فى رحلة سياحية لزيارة أوزباكستان، ويعد  البخارى أحد كبار وأهم علماء الحديث وعلوم التعديل عند أهل  السنة  والجماعة .

وشهد المنشور العديد من تفاعلات رواد موقع التواصل الاجتماعى, فقال عبد الرحمن محمود: "أنت أمام مرقد الإمام البخارى".

واضاف آخر: "جدتى لها دعاء دائمًا تقول ربنا  يوفقك  منين ما تروح منين ما تيجى".

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