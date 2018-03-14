» سقوط أسلاك الضغط العالي على شريط السكة الحديد بالمناشي

14 مارس 2018 - 09:58 ص

سقطت منذ قليل أسلاك للضغط العالي على شريط السكة الحديد بخط المناشي في محطتي التحرير وأبو الخاوي بمحافظة البحيرة ، ما تسبب في توقف حركة القطارات علي الاتجاهين.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة، إخطاراً من النجدة ، يفيد بتوقف قطار ركاب رقم 668 القادم من محطة إيتاى البارود متجها للقاهرة بمحطة أبو الخاوى، أثر سقوط أسلاك للضغط العالى على شريط السكة الحديد.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بالسكة الحديد، والمسئولين بشركة الكهرباء، وجارى رفع أسلاك الضغط العالى، لإعادة سير حركة القطارات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.