بالصور.. مصر للسلام والتنمية تطلق مبادرة "راصد"

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أطلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان مبادرة راصد لمتابعة الانتخابات الرئاسية وانضم إليها جمعية الإمام للتنمية بعد الحصول على تصاريح بالمتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 وبدأ المتطوعون بالمبادرة بمختلف محافظات الجمهورية بتعريف المتابعين بضوابط المتابعة وفقًا لقرار الهيئة الوطنية رقم 8 لسنة 2018 وتعريفهم بالحقوق والواجبات الدستورية ووضع مدونة سلوك للمتابعين.

ومن جانبه أكد أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان ومنسق عام المبادرة أن مشاركة لمواطنين في الانتخابات أهم ضمانة لنزاهة وحرية الانتخابات وأشاد بالتسهيلات التى أعلن عنها ممثل وزارة الداخلية عن قطاع حقوق الإنسان لكبار السن وذوى الاعاقة والتى تتضمن توفير وخط ساخن لطلب المساعدة في الوصول والتحرك

وتم خلال اللقاءات توزيع تصاريح المتابعة على متطوعى محافظات الغربية والمنيا وسوهاج وجارى توزيع باقى المحافظات وكان المجلس القومى لحقوق الانسان قد أعلن عن استعداده لتدريب متابعى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم بمتابعة الانتخابات إلا أنه حتى الان لم يحدد موقفه ونظرا لضيق الوقت بدأت المؤسسة بتدريب المتابعين في كافة المحافظات ورفع وعيهم بالمعايير الدولية المعنية بحرية ونزاهة الانتخابات.






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