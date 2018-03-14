تفاصيل التحقيق مع 3 رجال شرطة بالمكسيك

14 مارس 2018 - 10:10 ص

يخضع ثلاثة رجال شرطة في ولاية "كوينتانا رو" المكسيكية للتحقيق، وذلك على خلفية انتشار صور لهم مع سائحات شبه عاريات على شاطئ البحر

وأفادت وزارة الأمن العام في الولاية بأن رجال الشرطة الثلاثة، أحيلوا إلى إدارة التحقيق في الوزارة بسبب أدائهم لواجباتهم بطريقة غير لائقة

الوزارة لم تحدد نوعية المخالفة التي ارتكبها رجال الأمن، لكن ظهر في شبكة المعلومات الدولية عدد كبير من الصور لرجال الشرطة الثلاثة صحبة سائحات بصدور عارية على شاطئ كانكون.

حظ رجال الشرطة الثلاثة العاثر لم يقف عند هذا الحد، إذ تقرر أيضا البدء في إجراءات ضدهم في إطار مجلس الشرف والعدالة التابع لشرطة ولاية كوينتانا رو.

وكانت هذه الولاية قد عززت مؤخرا إجراءاتها الأمنية عقب الانفجار الذي وقع على عبّارة أثناء إبحارها بين بلايا ديل كارمن وجزيرة كوزوميل، والذي أسفر عن إصابة 24 شخصا بينهم 5 أمريكيين.