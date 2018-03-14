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عقوبات رادعة تنتظر عبد الله السعيد

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عبد الله السعيد يقترب من العودة لتدريبات الأهلي
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كشف المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، عن العقوبات التي سيتم تطبيقها على صانع ألعاب النادي الأهلي عبدالله السعيد حال إثبات توقيعه علي عقود الانضمام لنادي الزمالك لافتا إلي أنه لا يجوز التفاوض مع أي لاعب بشكل مباشر إلا في آخر 6 شهور في عقده مع النادي الذي يلعب له.

وأضاف الماشطة، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: "وإذا كان في عقده أكثر من 6 أشهر لا يجوز التفاوض إلا من خلال الناديين، مشيرًا إلى أن تاريخ العقد سيحسم الأمور في تلك القضية.

وتساءل: كيف للاعب مثل عبد الله السعيد أن يوقع على عقود بدون تاريخ؟، لا أملك معلومة مؤكدة، ولكن لا أعتقد أن لاعب بقيمة وقامة السعيد يقوم بالتوقيع على عقود بدون تاريخ".

واستطرد قائلاً: "اللائحة تنص على أن اللاعب الذي يوقع لناديين يتعرض لعقوبة الإيقاف من 4 شهور إلى 6 شهور، بالإضافة إلى غرامة مالية يقرها اتحاد الكرة".


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