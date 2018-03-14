برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات يفشل المخططات

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دعا النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، الجاليات المصرية الموجودة بالخارج للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها 16 و17 و18 من الشهر الجاري.

وأضاف الكومي، في تصريحات صحفية أن نزول المصريين والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، يؤكد وقوف الشعب المصري بجميع أطيافه خلف القيادة السياسية ويؤدي إلى إفشال كافة المخططات التي يتم تدبير ضد مصر.

وأكد نائب المصريين الأحرار أن الهدف من المشاركة  هو التأكيد علي ثقة المصريين في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال فترة وجيزة إنجاز العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في تحسين الاقتصاد المصري فضلًا عن دفع عجلة التنمية، ومحاولة الدفع لتكون مصر في أحد الدول المتقدمة التي تسعى للتنمية والاستقرار وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف الشعب خلفه لاستكمال ما بدأه من إنجازات.


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