هجوم إعلامى على صفقة عبد الله السعيد

14 مارس 2018 - 10:25 ص

تصدر هاشتاج عبد الله السعيد لاعب النادى الأهلى تريند البحث على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" ومن جانبهم علق عدد من الإعلاميين على الهاشتاج الذى دشن بعد قرار النادى الأهلى بالأمس, عن تجديد عبد الله السعيد تعاقده الرسمى مع النادى واستمراره مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد جلسة مع الخطيب وتركى آل الشيخ، حسمت الأمور المالية, وجاء تجديد اللاعب بعد أن توصل مع مسئولى النادى إلى اتفاق مالى يرضى الطرفين.

من جانبه قال إيهاب الزلاقى مدير تحرير جريدة المصرى اليوم : "الحقيقة مش مبسوط خالص بتجديد عقد عبد الله السعيد بالطريقة دى.. واللى عايز فلوس مفروض الأهلى يفتح له الباب وألف سلامة.. ومرتضي بيقول إنه موثق توقيع عبد الله السعيد صوت وصورة, نروح المحكمة بقي".

وقال الإعلامى عمرو أديب خلال حلقة الأمس من برنامجه معلقا على تجديد التعاقد للاعب عبد الله السعيد: "أنا وعد إن مش هظهر إذا تم التجديد للسعيد ولكن أنا ظهرت مهمة وطنية وهستضيف مدرب المنتخب الوطنى هيكتور كوبر".



واضاف : "عبد الله السعيد حرق دمي، وميرضكوش كوبر يجي البرنامج بتاعي وميلاقينيش، أنا بخاف ع السياحة الأرجنتينية، وكان لدى يقين في ظهر اليوم أن عبد الله السعيد لن يجدد للأهلى".