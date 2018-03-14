قصر الاتحادية يتزين لاستقبال كأس العالم غدًا

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يستقبل قصر الاتحادية غدًا الخميس كأس العالم لكرة القدم في إطار الجولات الترويجية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيارة الكأس جميع الدول المؤهلة لمونديال روسيا المقرر انطلاقه منتصف العام الجاري.

وتم التنسيق بين المسئولين في المطار والعلاقات العامة مع إدارتي الجوازات والجمارك لإنهاء كل الإجراءات القانونية اللازمة لاستقبال هذا الحدث العالمي.

وعقد مسئولو شركة ميناء القاهرة اجتماعا ضم كل الجهات العاملة بالمطار والجمارك لخروج الحدث في أزهى صورة.

ومن المقرر أن يصل الكأس صباح غدٍ الخميس على متن طائرة خاصة قادمة من كوت ديفوار بصحبة نجم الكرة الفرنسية السابق كريستيان كاريمبو، ويتم استضافته بقصر الاتحادية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وستضمن استقبال الكأس حفلاً فرعونيًا.


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