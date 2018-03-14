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محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف

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محافظ المنيا يقدم واجب العزاء
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء

جمال زكى

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قدم عصام البديوى محافظ المنيا، واجب العزاء لأسرة الفريق صفى الدين أبوشناف رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة وأحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، بمسقط رأسه بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا.

أعرب المحافظ عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن، الفريق صفى الدين أبو شناف قد شارك في حروب العدوان الثلاثي، واليمن و1967، والاستنزاف، وأكتوبر 1973 وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط تقديراً لدوره وأعمال البطولية الخالدة، كما تدرج في جميع الوظائف بسلاح المشاه حتى أصبح قائداً للجيش الثاني الميداني ورئيساً لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة فرئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 1987 حتى عام 1991.



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