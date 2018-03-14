» تسمم طالبات بالقليوبية بسبب تناول المشمش

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في بيان لها اليوم، بشأن إصابة 10 طالبات بمدرسة العمار الثانوية التجارية التابعة لإدارة طوخ التعليمية باشتباه إصابة بالتسمم نتيجة تناولهم مشمش غير ناضج من فوق الأشجار ومرشوش بالمبيدات قبل بدء اليوم الدراسي أثناء توجههم للمدرسة وخارج أسوارها.
وأكد البيان أن جميع الطالبات العشرة تماثلن للشفاء بشكل تام وتم اتخاذ كل الإجراءات الطبية والوقائية وعمل الإسعافات الأولية لهن وخرجن جميعا من المستشفى.
كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قد تلقى إخطارًا من محمد عبد المقصود مدير عام إدارة طوخ التعليمية والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية بإصابة 10 طالبات باشتباه تسمم غذائي وعلى الفور تم التنسيق مع الأجهزة المختلفة الصحية والأمنية والمحلية والدفع ب 3 سيارات إسعاف لنقل الطالبات الى مستشفى بنها الجامعي والتي دفعت بأطقم طبية متخصصة وتعاملت بشكل سريع مع الموقف.
كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والتي دفعت بفريق من الطب الوقائي والأمراض المعدية ممثلاً في الدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والدكتورة نبيلة عزت مدير الأمراض المعدية والدكتور محمد فوزى مدير الأمراض المعدية بالمدارس وتم اتخاذ كل الإجراءات وأخذ عينات من الطالبات للتأكد من سلامتهن.