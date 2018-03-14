فتح قبر الأب المتوفى فى المنام غفلة عن أمر حق

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رأيت أنى ميت وفى الكفن.. أفتونى فى رؤياي؟

عبد الحي العسكري

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الصدقة

الجزار

خروف

الذبائح

الفأس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي متوفى منذ ستة أشهر ورأيت قبره مفتوحًا والكلاب تنبش فيه  تخرج منه رائحة كريهة أرجو الرد
.شكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قبر الوالد رحمه الله مفتوحًا فقد يكون هناك أمر حق وأنت غافل عنه وربما يكون هو سبب فى كلام الناس عنكم أو عن الوالد لأن الرائحة الكريهة تدل على غيبة الناس لكم، وقد تدل على وقوعك أنت فى غيبة الناس وخروج الرائحة من القبر قد يكون إنذارًا لك حتى تتذكر الموت والآخرة وتأخذ العبرة والعظة ممن سبقوك للآخرة، وربما دلت الرائحة الكريهة على الأخبار غير السارة.

ووجودك أيضًا أمام القبر وهو مفتوح فأرجو الانتباه ولا تتردد على أماكن أهل البدع، وربما تزور أحد المساجين في محبسه وإن كنت اتعظت بوجودك في المقابر فسوف تكون منصفًا مع نفسك ومع الآخرين والنظر إلى القبر والعظة منه هو أيضًا رفع الذنوب ، وإن لم تتعظ فأنت في غفلة عن الحق - والكلب الذي يحفر ربما كانت مشكلة قديمة وانتهى فيها الكلام ولكن يوجد عدو يريد أن يمكر ويفتح فيها الكلام مرة أخرى، فاحذر من ذلك.

وخروج الرائحة الكريهة من قبر الوالد فلا تنسوه من الصدقة والدعاء، وإن كان عليه دين فسدوا عنه دينه وإن كان للناس عنده مظالم فردوا مظالم الناس، وإن كان عليه صيام فقال رسول والله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، وإن كان عليه نذر فالنذر دين فاقضوه عنه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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