» العوضى لـ"جان": "خلينا نشوف الوطنية بهذا الأمر"

14 مارس 2018 - 02:50 م

علق طارق العوضى، المحامى والحقوقى, على عودة ظهور الناشط القبطى , رامى جان مرة أخرى على الساحة السياسية قائلاً: "رامي جان عشان يثبت وطنيته لازم يتبرع بالفلوس اللي أخدها من قطر وتركيا دي كلها لصندوق تحيا مصر".

وأضاف مرددًا خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "خلينا نشوف الوطنية مش طالع يقول شغلوني في الإعلام عشان افضحهم ".

وجدير بالذكر أن ظهور الناشط القبطي، على الساحة السياسية أصبح جليًا، بعد 30 يونيو، باعتباره أحد الرافضين لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسس ما تسمى بحركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، والتي لم تلق رواجًا بين أبناء دينه.

وأصبح "جان" أحد الضيوف الرئيسيين على القنوات الرافضة لثورة 30 يونيو، وعلى رأسهم قناة "الجزيرة"، وكان يهاجم السلطة بشكل عنيف.