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التعليم تتراجع عن قرارها بشأن الانتخابات الرئاسية

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي

محمد الخرو

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التربية والتعليم

التعليم الفني

الدكتور رضا حجازي

الدكتور طارق شوقى

أعلن الإعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تراجع الوزارة عن قرارها بشأن منح الطلاب بجميع المدارس إجازة خلال الانتخابات الرئاسية، وتم تعديل القرار إلى أن تكون المدارس المخصصة للجان الانتخابية فقط هي التي ستحصل علي إجازة.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأنه سيتم احتساب الأيام المخصصة لعقد الانتخابات الرئاسية إجازة فقط للطلاب بالمدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية، وتستمر الدراسة في باقي المدارس على مستوى الجمهورية بصورة طبيعية ومنتظمة.

ووجه كل مديرية تعليمية حسب ظروفها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتعويض طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية عن أيام الإجازة الممنوحة لهم بسبب عقد الانتخابات.

وأوضح خيري أن ذلك يأتي حرصًا على ما فيه صالح أبنائنا الطلاب، وحفاظًا على خطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2017/2018.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت من قبل منح الطلاب إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.


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