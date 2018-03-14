التحقيق فى واقعة الرقص بجامعة طنطا

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جرائم النصب

فتحت كلية الآداب بجامعة طنطا التحقيق اليوم الأربعاء في واقعة رقص فرقة كورال الكلية على موسيقى المهرجانات والأغاني الشعبية خلال حفل تكريم العاملين الذين خرجوا على المعاش.

وقال الدكتور خالد الفخراني، عميد الكلية، إنه جار التحقيق في الواقعة، مضيفًا أن الكلية نظمت حفلًا لتكريم العاملين الذين خرجوا على المعاش، وما حدث عقب تسليم شهادت التكريم، من قِبل فرقة كورال الكلية.

وأثارت وصلة الرقص غضب واستياء طلاب الكلية وأعضاء هيئة تدريس الجامعة.

ونظمت كلية الآداب، حفلًا لتكريم العاملين المحالين على المعاش، وتسليهم شهادات التكريم، تقديرًا لما بذلوه من جهد وعطاء أثناء خدمتهم في العمل وداخل الكلية.


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