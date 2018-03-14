انخفاض فى درجات الحرارة غدًا

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طقس" الأحد" حار.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الطقس

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المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس غدًا الخميس 15 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كل الأنحاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 24 درجة و15درجة للصغرى، والإسكندرية 23 للعظمى و15 للصغرى، ومطروح 22 للعظمى و12 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.


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