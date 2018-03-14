السجن المشدد 10 و7 سنوات لـ 6 متهمين فى "مفرقعات المعادى"

14 مارس 2018 - 03:22 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات كما عاقبت متهم حدث بالسجن 3 سنوات المتهمين بحيازة وتصنيع مفرقعات ومولوتوف بمنطقة المعادى

والمتهمون في القضية والتي تحمل رقم 5228 لسنة 2014، كل من : عبد التواب على حسين، وتامر على حسين، ومحمد فؤاد عبد الوهاب، وأحمد محمد عبده، ومحمد عبد الخالق شعراوى، ووائل شحاتة عبد الفتاح، وعبد الرحمن سيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مواد متفجرة، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكذبون السلم العام، والتعدى على قوات الأمن والإضرار بالمنشأت العامة والخاصة.