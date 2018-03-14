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المحافظين يوضح أسباب إقالة أمين شبابه السابق

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حزب

المحافظين

قال محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين لشئون الشباب والثقافة أن الحزب اتخذ  قرار بإقالة الدكتور محمد غنيم أمين الشباب السابق من عضوية الحزب بعد عدد من التجاوزات بدأت بإخفاقات في المهام التي كانت مسنده اليه،  مرورا بتجاوزات لائحية تمثلت في انتحال صفة أمين الشباب بعد اقرار لائحة الحزب الجديدة في نهاية العام الماضي ودون صدور قرار رسمي، وانتهت بتجاوزات أخلاقية "مسجلة" تورط بالمشاركة فيها، ومازالت محل دراسة قانونية لعرضها على جهات التحقيق الرسمية.

وعلق "أمين"، في تصريحات صحفية على أحد الاخبار المنشورة صباح اليوم باستقالة 17 قيادة شابة من الحزب قائلا "الأمر مبالغ فيه لأنهم ليسو قيادات او شباب بالحزب"، فمنهم من انحرف عن توجهات الحزب ومبادئه ولم يقدموا اي جديد خلال الفترة الماضية، وأثبتت التجربة خلال الشهور القليلة الماضية عدم قدرتهم على ممارسة العمل السياسي، وهو ما اضطرني لإبلاغ بعضهم رسميا بانقطاع صلته بلجنة الشباب لتعديهم سن الشباب بالاضافة لضلوع أحدهم التجاوزات الاخلاقية التي سبق ذكرها.

وأضاف أمين ان الحزب ليس له أي صلة له بأي صفحة تحمل أسمه علي مواقع التواصل الاجتماعي بخلاف صفحته الرسمية ورابطها.


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