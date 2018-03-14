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تركى آل الشيخ يكشف عن 4 مفاجآت لـ"الأهلى"

الرياضة

ال شيخ
ال شيخ

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المصريون

الاهلى

ال شيخ

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للأهلي، عن مفاجآت من العيار الثقيل للفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وصرح آل الشيخ عبر برنامج «مع شوبير» على قناة صدى البلد: "من يلعب ضد الأهلي يتحمل، انتظروا 4 لاعبين من العيار الثقيل".

وأضاف الرئيس الفخري للنادي الأهلي: "كل ما تردد عن أحمد فتحي وعبد الله السعيد شائعات، واللاعبان وقعا على بياض ومن يريدهما يعلم أين هما الآن، هذا الثنائي يحب النادي".

وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي على مشروعات رياضية عديدة.

الأهلي أنهى أمس ملفا شائكا بتجديد تعاقد أحمد فتحي وعبد الله السعيد نجمي الفريق.

وحرص آل الشيخ على زيارة النادي الأهلي صباح الثلاثاء لتهنئة لاعبي الأهلي بالفوز بالدوري المصري.

وأكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي سيعلن في وقت قريب عن تفاصيل جديدة خاصة بالنادي.

وخلال الزيارة أجرى آل الشيخ جولة تفقدية لمنشآت النادي بدأت بصالة الأمير عبد الله الفيصل، قبل أن يتوجه إلى ملعب التتش لتقديم التهنئة للاعبي الأهلي والجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي بعد الفوز ببطولة الدوري.

وعقد جلسة مطولة هنأ فيها الجميع ببطولة الدوري، وطالب كافة العناصر باستمرار الروح العالية لتحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.

واستكمل آل الشيخ جولته بمدرجات ملعب التتش الجديدة وتفقد أعمال التطوير لغرف ملابس اللاعبين الجديدة، وعقد بعدها جلسة مطولة مع مجلس إدارة النادي تباحث فيها كافة مستجدات النادي وأبرز الخطوط المقبلة في مشروع القرن والمستجدات في هذا الشأن.

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