القاعدة العسكرية التي يتاجر بها مبارك !

مبارك في حديث مسجل : رفضت إقامة قاعدة عسكرية فأطلقوا شائعة التوريث للتخلص منى



صحيح أن مبارك فتح البلد على البحري بما لا يقل عن القواعد فقناة السويس ممر مائي للأسلحة الأمريكية بحجة اتفاقية القسطنطينية ! و الطائرات الحربية الأمريكية تحلق داخل المجال الجوى المصري وقت حرب العراق، وأوامره المباشرة بتصدير الغاز للعدو الإسرائيلي، ومنح ذريعة للأمريكان باحتلال العراق بالزعم بامتلاك صدام لأسلحة نووية.. إلا انه تم رفض منح قاعدة عسكرية أمريكية، ولكن طلب الأمريكان للقاعدة العسكرية كان في بداية حكمة بدعوى أن السادات كان وعدهم بذلك، وحدثت اجتماعات قادها أسامة الباز انتهت إلى أن السادات وعد بمنح تسهيلات وليس إقامة قاعدة عسكرية وبالفعل تم منحهم تسهيلات فيما بعد عند حرب الخليج..

صحيح أن مبارك فتح البلد على البحري بما لا يقل عن القواعد فقناة السويس ممر مائي للأسلحة الأمريكية بحجة اتفاقية القسطنطينية ! و الطائرات الحربية الأمريكية تحلق داخل المجال الجوى المصري وقت حرب العراق، وأوامره المباشرة بتصدير الغاز للعدو الإسرائيلي، ومنح ذريعة للأمريكان باحتلال العراق بالزعم بامتلاك صدام لأسلحة نووية.. إلا انه تم رفض منح قاعدة عسكرية أمريكية، ولكن طلب الأمريكان للقاعدة العسكرية كان في بداية حكمة بدعوى أن السادات كان وعدهم بذلك، وحدثت اجتماعات قادها أسامة الباز انتهت إلى أن السادات وعد بمنح تسهيلات وليس إقامة قاعدة عسكرية وبالفعل تم منحهم تسهيلات فيما بعد عند حرب الخليج..