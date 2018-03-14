أول تعليق من عميد «آداب طنطا» على «وصلة الرقص» داخل الحرم الجامعي

14 مارس 2018 - 04:11 م

شهد حفل تكريم العاملين على المعاش بكلية آداب جامعة طنطا، وصلة من الرقص على أنغام موسيقى المهرجانات والأغاني الشعبية، وهو ما أثار غضب واستياء الطلاب بالكلية والجامعة.

وتعقيبا على ما حدث قال الدكتور خالد الفخرانى، عميد الكلية، إن الواقعة جارٍ التحقيق فيها، والرقص تم عقب الانتهاء من حفل التكريم، وأن الكلية نظمت حفلا لتكريم العاملين الذين خرجوا على المعاش، وذلك تكريمًا لعطائهم على ما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم داخل الكلية، وأن الحفل تم الانتهاء منه بتوزيع الشهادات التكريم.

أشار " الفخرانى " فى بيان صحفى، صدر منذ قليل، إلى أن شهادات التكريم تم توزيعها على العاملين من قبل عميد الكلية، وذلك لما قاموا به من بذل مجهود طوال فترة عملهم ولهذا عبروا لبعضهم البعض عما يدور بداخلهم من حب ومودة داخل الكلية وهذا سلوك طبيعي من الزملاء بين أمهاتهم وبناتهم وبين أفراد المجتمع المصرى صاحب العادات والتقاليد العريقة.