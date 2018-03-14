» «البورصة» تخسر 4.3 مليار جنيه

14 مارس 2018 - 04:30 م

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعيه من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 972.866 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 132.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 84.5 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 16881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% عند مستوى 2836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 499 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير 27 شركة.