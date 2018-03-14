  • الأربعاء 14 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:41 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي»: من لم يصوت لي سيتم الإعلان عنه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» من قلب«الداخلية»: لن أسمح بهذا الأمر

غواصات مصرية

هذا هو موقفنا من امتلاك مصر غواصات متطورة

ميركل

«المرأة الحديدية» تقود ألمانيا لولاية رابعة

أيمن نور

أيمن نور: هذه مهمة من اندسوا بيننا

اسرائيل

مصر تقصف شبكات الاتصالات الإسرائيلية

ال شيخ

تركى آل الشيخ يكشف عن 4 مفاجآت لـ"الأهلى"

حسن نافعة

سياسيون يعارضون الرئيس «على حرف»

إسلام (الضحية)

أصابوه بـ29 غرزة.. ضحية جديدة لـ«أوليكس»

تيرزا ماي

رسميا..بريطانيا تقاطع مونديال روسيا

«البورصة» تخسر 4.3 مليار جنيه

مال وأعمال

هبوط مؤشرات البورصة
هبوط مؤشرات البورصة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

البورصة تستقبل جلسات اليوم بأرباح 3.7 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 19.5 مليار جنيه في وقت قياسي

#

البورصة تربح 17.3 مليار جنيه بعد 10 دقائق من بدء جلسة اليوم

#

البورصة تستهل تعاملاتها بخسارة 2.3 مليار جنيه

الاقتصاد

الاستثمار

البورصة المصرية،

مؤشرات البورصة،

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعيه من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 972.866 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 132.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 84.5 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 81.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 16881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% عند مستوى 2836 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16713 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 499 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 119 شركة، ولم تتغير 27 شركة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كأس العالم في روسيا مهدد بالفشل

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ندعو الله ألا نتصين !

فراج إسماعيل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دولتان تعلنان مقاطعة بطولة كأس العالم في روسيا
» «باحث مصري» يكشف عن «كارثة» في العلاج الكيميائي للسرطان
» رياضيو الزمالك يستغيثون بـ«السيسي»
» «البورصة» تخسر 4.3 مليار جنيه
» بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا
» ليبيا توافق على إعادة جثث الأقباط الـ21 في «مذبحة سرت»
» رسائل للرئيس السيسى قبل الإنتخابات الرئاسية (3)
» العوضى لـ"جان": "خلينا نشوف الوطنية بهذا الأمر"
» حماس: لدينا معلومات عن المتورطين بتفجير موكب رئيس الوزراء
» «الأرصاد»: موجة حارة جديدة «لمدة أسبوع على الأقل»
» التعليم تتراجع عن قرارها بشأن الانتخابات الرئاسية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:07 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن
أغرب المراسم وطقوس الموتي