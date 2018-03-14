ضبط فتاة أثناء ممارسة «الدعارة» مع شابين داخل شقة بالغربية

14 مارس 2018 - 04:36 م

تمكنت المباحث الجنائية بمركز شرطة السنطة من القبض على شابين وفتاة بإحدى الشقق السكنية بقرية مسهلة التابعة لدائرة المركز بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مادية.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة بورود بلاغ من "يحي.ص.ل" مواطن 27 عامًا مقيم مسهلة مركز السنطة يفيد قيام أحد السكان ويدعى "عثمان.ع.خ" 19 عامًا يقوم بجلب ساقطات وراغبى المتعة الحرام مقابل مادى.

على الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة والنقيب حسام قطامش معاون المباحث وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم ضبط المتهم وبصحبته "نورا. ع.ا" 24 سنة مقيمة أبو الجهور مركز السنطة و"احمد .ا.ز" 23 سنة مقيم مسهلة مركز السنطة أثناء ممارسة الرذيلة.

تم تحرير المحضر تحت رقم 5493 لسنة 2018 جنح مركز السنطة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.