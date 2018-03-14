مصر تقصف شبكات الاتصالات الإسرائيلية

14 مارس 2018 - 04:43 م

«جلوبز»: مصر تشتبه في استخدام مقاتلي التنظيم شرائح اتصالات إسرائيلية



المصريون يخشون استخدام داعش للعبوات الناسفة التي تعمل بالمحمول

الأمر يشبه كما لو أن المصريين يشنون غارات فوق مستوطنة سديروت

التشويش يمتد لحيفا والقدس ويصل الأمر في الأخيرتين إلى انقطاع الاتصالات

اتصالات مكتب وزير الدفاع بالحكومة المصرية لم تثمر عن شيء

لا يوجد حل تكنولوجي والجهود مركزة في مناشدة مصر وقف الهجمات

المتحدث العسكري: الاضطرابات نتيجة لعمليات الجيش المصري بمنطقة مصرية والموضوع قيد المعالجة

واصلت إسرائيل، شكواها من التشويش على الاتصالات بالمنطقة الحدودية مع مصر، فبعد أيام من إشارتها إلى صعوبة في إجراء الاتصالات على الهاتف الخلوي، قالت اليوم إن الجيش المصري فجر مواقع اتصالات إسرائيلية.

وزعمت صحيفة "جلوبز" العبرية، أنه في إطار الحرب بسيناء، استهدف المصريون مواقع خاصة بشبكات الهاتف النقال الإسرائيلية قريبة من الحدود، بعد اشتباههم في استخدام مقاتلي داعش لشرائح (SIM ) للهاتف النقال الخاصة بشركات الاتصالات الإسرائيلية، وكانت النتيجة فشل مئات الآلاف من الإسرائيليين في استخدام شبكات الاتصالات".

ونقلت عن مصادر حكومية إسرائيلية بارزة قولها: "الجيش المصري ينفذ عملية هجومية تنتهك السيادة الإسرائيلية وتل أبيب صامته".

وأشارت إلى أن "القصة بدأت الشهر الماضي، ومنذ 21فبراير تفجير الجيش المصري مواقع إسرائيلية للهاتف النقال على امتداد الحدود، وذلك في إطار حربه ضد تنظيم "داعش" في سيناء، والنتيجة حوالي 300ألف عميل إسرائيلي لشركات المحمول عاجزون عن استخدام خدمات الاتصالات على طول الحدود مع مصر".

وأضافت أنه "خلافًا للتبريرات التي أعلنتها وزارة الاتصالات ومسئولون حكوميون إسرائيليون من أن مشاكل شبكة الاتصالات سببها عمليات تضليل وإخفاء يقوم بها المصريون، إلا أن الحقيقية مختلفة تمامًا؛ فالجيش المصري يستخدم وسائل تكنولوجية هدفها إسقاط شبكات الهاتف النقال الإسرائيلية، في وقت تعرف فيه إسرائيل فيه بالأمر وتمتنع عن الرد".

ونقلت عن المسؤولين قولهم: "الجيش المصري يشك أن داعش يستخدم شرائح خاصة بشركات المحمول الإسرائيلية وذلك ليصعب على المصريين القيام بعملية تحديد لمواقع قوات التنظيم الإرهابي، ونتيجة لذلك فإن الطريقة التي اختارتها مصر في حربها ضد داعش هي إسقاط شبكات الهاتف النقال الإسرائيلية".

وتابعت: "كذلك يخشى المصريون من استخدام داعش للعبوات الناسفة التي تعمل عن بعد بواسطة الهواتف النقالة، ولمنع حدوث عمل إرهابي يستهدف قوافل عسكرية فإنهم يقومون بعرقلة بل وإسقاط الشبكات الإسرائيلية بكل المنطقة".

ونقلت عن المصادر الحكومية قولها: "الأمر يشبه كما لو أن المصريين يشنون غارات فوق مستوطنة (سديروت) الجنوبية من أجل محاربة داعش".

وأوضحت أن "الاستهداف المصري لشبكات المحمول له تأثيرات بعيدة المدى، وهناك مخاوف من أن يصعب استهداف كهذا على سبيل المثال من الأداء في وقت وقوع حادث أمني وذلك في وقت تكون فيه شبكات المحمول بمنطقة المستوطنات المحيطة بقطاع غزة مشلولة تمامًا".

وواصلت الصحيفة: "استهداف المصريين لشبكات الهاتف النقال بدأت في منتصف الشهر الماضي، في البداية تم تفسير الأمر على يد مسؤولين حكوميين بإسرائيل على أنه جراء العمليات في أرض سيناء، لكن اتضح بعد ذلك أن الصورة مختلفة ؛ فعلى الصعيد الفني الحديث يدور عن قيام المصريين بتفجير الهوائيات الخلوية بالجانب الإسرائيلي بترددات خلوية، الأمر الذي يؤدي إلى تشويش في أداء شركات الهواتف النقالة الإسرائيلية بالمنطقة وعجز العملاء عن تلقى الخدمات".

واستدركت: "تتراوح المشاكل التي يعاني منها المواطنون الإسرائيليون من عدم قدرة هواتفهم على الاستيعاب والتلقي إلى الإغلاق الكامل والشامل للشبكة، وفي بعض الحالات ونتيجة لظروف الطقس ودرجة الحرارة ، يمتد التشويش إلى مناطق حيفا والقدس ويصل الأمر في الأخيرتين إلى انقطاع الاتصالات وتوقف المكالمات".

وقالت: "كما هو معلوم؛ فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل على الأمر إزاء المصريين، والموضوع تنامى إلى علم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

ونقلت عن المصادر الحكومية قولها إن "مكتب وزير الدفاع يجري اتصالات مع الحكومة المصرية، لكن في هذه المرحلة المساعي لم تثمر عن شيء".

ومضت قائلة: "شركات المحمول الإسرائيلية ترى أنه لا يوجد حل تكنولوجي لما يفعله المصريون من هجمات، والجهود مركزة الآن في مناشدة القاهرة وقف هذه الهجمات".

ونقلت عن المتحدث العسكري الإسرائيلي رده: "الاضطرابات في شبكات الاتصالات بمنطقة الجنوب، تأتي نتيجة لعمليات الجيش المصري في منطقة مصرية، والموضوع قيد المعالجة".

وألحقت الصحيفة بتقريرها على الموقع الإلكتروني، انفوجراف يظهر فيه موقع الهوائيات التي قالت إن الجيش المصري هاجموها، مشيرة من خلاله أن "مصر قصفت حوالي 600 هوائي خليوي بالجانب الإسرائيلي".