أيمن نور: هذه مهمة من اندسوا بيننا

14 مارس 2018 - 04:47 م

قال أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة «الشرق» التي تبث من تركيا، إنه لم يستبعد نجاح الأجهزة الأمنية في مصر من اختراق صفوف المعارضة بالخارج، مشيرًا إلى أن مهمة من اندسوا بينهم ليس نقل الأخبار فقط ولكن بث الأكاذيب والدسائس والفتن، حسب قوله.

وكتب «نور» عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« من قال أننا نستبعد نجاح الأجهزه في دس نفرا من منسوبيها داخل

صفوفنا؟!.. من قال أننا نري المدسوس بيننا هو من يتواصل مباشره مع محسن بك ممتاز ؟! فمن يتواصل مع فيتوا واليوم السابع وأحمد موسي مخبر احط قدرا».

وتابع :« من قال أن المدسوس مهمته نقل الأخبار فقط وليس بث الأكاذيب والدسائس والفتن؟».

وكان الناشط القبطي رامي جان الذي كان يعمل بقناة "الشرق" انقلب على الإخوان وكشف عن أسرار من داخل المعارضة الخارجية، وقال الناشط القبطي شريف الصيرفي إنه كان يعمل لصالح المخابرات من قلب الإخوان.



?من قال أننا نستبعد نجاح الأجهزه في دس نفرا من منسوبيها داخل

صفوفنا؟!

?من قال أننا نري المدسوس بيننا

هو من يتواصل مباشره مع محسن بك ممتاز ؟!

فمن يتواصل مع فيتوا واليوم السابع وأحمد موسي مخبر احط قدرا

?من قال أن المدسوس مهمته نقل الأخبار فقط

وليس بث الأكاذيب والدسائس والفتن؟ — Ayman Nour (@AymanNour) 14 مارس، 2018