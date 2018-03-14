» «الأرصاد»: موجة حارة جديدة «لمدة أسبوع على الأقل»

14 مارس 2018 - 04:49 م

أفاد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تتعرض البلاد اعتبارًا من، الأحد المقبل، ولمدة أسبوع على الأقل، لموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات خلال ساعات النهار.

ونصح "عبدالعال" في تصريحات صحفية، الأربعاء، المواطنين بـ"عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، خاصة مع الساعات المتأخرة من الليل، وضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية، التي تصدرها الهيئة عبر وسائل الإعلام في ظل التقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة".

وأشار رئيس هيئة الأرصاد إلى أن "فصل الربيع، الذي يبدأ جغرافيًا 21 مارس الجاري، والذي يتسم بالاعتدال في الأحوال الجوية سيتخلله ما بين 4 إلى 6 موجات من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسمى (بالموجات الخماسينية)، لافتًا إلى أن الموجات الخماسينية عبارة عن منخفضات حرارية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية تتقدم نحو الشرق يصاحبها رياح جنوبية غربية تكون نشطه للغاية في سرعتها، ما يؤدى إلى إثارة للرمال والأتربة تصل أحيانا لحد العاصفة، ومعها تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق، وتؤدي أيضًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية خاصة فوق سطح البحر المتوسط.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد أن "ذلك سيصاحبه ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة، والذي يصل إلى10 درجات مئوية فوق المعدل، والذي يعقبه سريعًا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في اليوم التالي على التوالي، ويصل هذا الانخفاض لقيم تتراوح من 12 إلى 15 درجه أحيانًا، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط الأمطار، والتي تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من البلاد".