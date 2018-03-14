هذا هو موقفنا من امتلاك مصر غواصات متطورة

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مصر

غواصات

قال ضابط إسرائيلي بارز، إن رفع الجيش المصري قدراته العسكرية بشراء غواصات حديثة هو أمر لا يسعد إسرائيل.

وفي رد على سؤال عن حصول مصر على مثل هذا النوع من السلاح المتطور أجاب الضابط  -الذي فضلت صحيفة "معاريف" الإشارة إليه بالمسؤول (ج)-: "لقد اشترى المصريون غواصة من طراز آخر مختلف، إسرائيل تطمح دائمًا في أن يكون لها التفوق البحري على الجميع، لا نريد أن يكون لدى الآخرين أي غواصات، ولا نريد أن يكون لديهم غواصات أفضل من التي لدينا".

ووصفت الصحيفة، الضابط المشار إليه بأنه "الضابط الأكثر خبرة ودارية في الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بملف الغواصات".

ونسبت إليه القول: "إنه لأمر لا يبعث على السعادة أن يكون لدى المصريين غواصات، لكن لا يزال من الممكن للإسرائيليين أن يناموا ليلا في اطمئنان"، دون أن يوضح مغزى تصريحه. 

وفي أغسطس الماضي، تسلمت مصر غواصة ألمانية ثانية من طراز 209 في حفل أقيم بميناء "كييل" في إطار صفقة تم توقيعها في العام 2011 تشتري مصر بموجبها أربع غواصات من ذات الطراز، وتم رفع العلم المصري على الغواصة التي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" إيذانًا بدخولها الخدمة بعد تدريب الأطقم المصرية عليها.

وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية خلال الحفل وقتها، إن الغواصة الجديدة "ستساهم في مجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري".

وتسلمت البحرية المصرية الغواصة الأولى في أبريل 2017 وقالت إنها ستعزز من قدراتها لحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحر الأحمر والمتوسط.


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