«السيسي» من قلب«الداخلية»: لن أسمح بهذا الأمر

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، لمتابعة دور الشرطة في العملية الشاملة "سيناء 2018" لمواجهة الإرهاب، وكذلك جهودها فى مجال ضبط الأمن وترسيخ الاستقرار فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد "السيسي"، خلال زيارته لمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، على أن من يريد هدم الدولة يهدم أجهزتها، مشددا على أنه في حال هدم أجهزة الدولة سيغيب القانون وسيخرج المسجونون والمجرمون، وسينتشر السلاح، وستكون البلد غائبة.

وشدد الرئيس قائلا: "لن أسمح بإسقاط الدولة أو هدم أجهزها، لأننى مسؤول عن استقرار مصر و100 مليون فيها".