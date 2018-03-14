ماذا قال «عكاشة» عن «السيسي» في أول ظهور له؟

14 مارس 2018 - 06:24 م

أكد توفيق عكاشة، الإعلامي بقناة الفراعين، وعضو مجلس النواب السابق، أن هناك خطرًا محدقًا بإقامة الانتخابات الرئاسية القادمة، من قبل قوى دولية مثل الأمم المتحدة بزعم انتهاك حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي قضى على أهداف حروب الجيل الرابع، والتي استغلت ثورة 25 يناير لتحقيق أهدافها، وانحرافها عن مسارها الإصلاحي الطبيعي.

وأضاف "عكاشة"، خلال ظهوره الثاني بعد انقطاع دام أكثر من سنتين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل الرائد الثاني للنهضة المصرية الحديثة، واستطاع تحويل مصر إلى دولة قوية، وليست مثل العراق وليبيا واليمن وسوريا، وأن ما قام به دليل على إيمانه الراسخ بقوة مصر، مشيرًا إلي أنه رغم أن المواطن المصري يعيش أسوأ فتراته الاقتصادية المعيشية على الإطلاق، إلا أن هذا الأمر يعود إلى إهمال المواطن نفسه واعتماده الكامل على إصلاحات "السيسي".

وطالب النائب السابق، جموع الشعب إلى النزول للانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية، ولما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرب مباركة على الإرهاب المستشري في شبه جزيرة سيناء، وبدء إقامة مشروعات ضخمة ستوفر أكثر من 6 ملايين فرصة عمل خلال الفترة المقبلة للشباب.