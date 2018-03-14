«العذل».. ستيفن هوكينج «السعودي» الذي يدير 8شركات

14 مارس 2018 - 06:29 م

تشابه معه في المرض والذكاء.. ويدير 8 شركات



كشف سعود الفوزان، صحفي سعودي، مفاجأة عن مرض عالم الفيزياء الأسطوري، ستيفن هوكينج، مشيرًا إلى أن ذلك المرض النادر لا يصيب إلا الأذكياء فقط.

وأوضح "الفوزان"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أن مرض ستيفن هوكينج أطلق علية الأطباء مرض الأذكياء، حيث يوجد بالعالم 9 أشخاص فقط، أحدهم بالسعودية.

وأشار إلى أن النسخة السعودية من "هوكينج" هو الشيخ سلطان العذل الذي يدير 8 شركات كبرى وهو مقعد بنفس المرض، مضيفًا: "عاشرت الشيخ سلطان في بداية المرض فعلا إنسان ذكي".

وأصيب "هوكينج"، في عام 1963 بمرض العصبون الحركي، الذي يبدأ من القدم اليمنى حتى يصل للرقبة ويتوقف أغلب أعصاب الجسم، وتوقع الأطباء وقتها وفاته بعد عامين فقط، إلا أنه ظل متمسكًا بالحياة وعلمه، حتى توفي منذ ساعات قليلة، عن عمر 76 عاما، بحسب ما أعلنته عائلته.