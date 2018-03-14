» العثور على عالم أوكراني ميتا في أحد فنادق الإمارات

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البيئة

أعلنت الشرطة الإماراتية وفاة الخبير البيئي الدكتور سيرجي لافرينينكو أثناء مشاركته في أحد المؤتمرات العلمية حول تغير المناخ، بإمارة عجمان.

واكتفى مسؤولو مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة بالقول إن لافرينينكو، وهو أستاذ بالجامعة التقنية في أوكرانيا، وجد ميتا بشكل طبيعي في غرفته.

ووفقا للصحافة الإماراتية، أعلنت دائرة البلدية في عجمان تكفلها بجميع النفقات الخاصة بترحيل الجثمان إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن العالم الراحل كان قد جاء إلى عجمان لحضور المؤتمر على نفقته الخاصة.


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