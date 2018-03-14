» عبد الله السعيد يطير إلى لندن

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عبد الله

غادر عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، على الطائرة رقم 779 على خطوط مصر للطيران.

اللاعب كان قد وقع على عقود تمديد للقلعة الحمراء عصر أمس، قبل أن يعلن الأهلي الاستغناء عنه فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، بسبب توقيعه للزمالك فى وقت سابق.

وكان السعيد قد تغيب عن مران الفريق صباح اليوم، ولم يحصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر، أو الغياب عن المران.

وقرر الجهاز الإداري بالأهلي توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه عن كل يوم مران يشهد غياب اللاعب.

وتتواجد بعثة الأهلي الأن فى الجابون استعدادًا لمواجهة مونانا فى إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يقود سيد معوض المدرب المساعد تدريبات المستبعدين.

من جانبهم، أكد مسئولو المنتخب الوطنى أن عبد الله السعيد تواصل معهم، مؤكدًا أنه سافر للندن فى إجازة قصيرة مدتها 72 ساعة، على أن يعود للقاهرة بعدها لاستكمال برنامجه الطبى فى ظل معاناته من الإصابة.

وشدد مسئولو المنتخب أن اللاعب سينتظم فى معسكر المنتخب من بدايته، على أن يسافر مع بعثة الفراعنة لسويسرا.

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