» عبد الله السعيد يطير إلى لندن

14 مارس 2018 - 06:54 م

غادر عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، على الطائرة رقم 779 على خطوط مصر للطيران.

اللاعب كان قد وقع على عقود تمديد للقلعة الحمراء عصر أمس، قبل أن يعلن الأهلي الاستغناء عنه فى ساعات مبكرة من صباح اليوم، بسبب توقيعه للزمالك فى وقت سابق.

وكان السعيد قد تغيب عن مران الفريق صباح اليوم، ولم يحصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر، أو الغياب عن المران.

وقرر الجهاز الإداري بالأهلي توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه عن كل يوم مران يشهد غياب اللاعب.

وتتواجد بعثة الأهلي الأن فى الجابون استعدادًا لمواجهة مونانا فى إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يقود سيد معوض المدرب المساعد تدريبات المستبعدين.