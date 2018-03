مؤرخ ناقد للإسلام يعلق على لحية «صلاح»

علق دانييل بايبس، المؤرخ الأمريكي ورائد الإسلاموفوبيا في الغرب، على مقال الكاتب صلاح منتصر، والذي طالب فيه اللاعب محمد صلاح حلق لحيته بدعوى أنها تشبه الإرهابيين.

وقال "دانييل"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، "الكاتب صلاح منتصر دعا اللاعب المصري محمد صلاح إلى حلق لحيته، لأنه يظهر وكأنه إرهابي".

وكان الكاتب صلاح منتصر دعا، في مقال له، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى حلق لحيته وتهذيب شعره حتى لا يشبه الإرهابيين.



#Egyptian columnist Salah Montaser called on star soccer player Mohamed Salah (@22mosalah) to shave his beard because he looks like a "terrorist."



Social media went nuts. Others of us, though, were amused.https://t.co/tD4rcHcnki pic.twitter.com/g9pp5qNPAW

— Daniel Pipes (@DanielPipes) 14 مارس، 2018