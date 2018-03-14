» وفاة الطالبة «مريم» ضحية الاعتداء في بريطانيا

14 مارس 2018 - 06:59 م

أعلنت أسرة الطالبة "مريم" ضحية الاعتداء بالضرب عليها في بريطانيا، وفاة ابنتهم منذ ساعة في لندن، وفقًا للإعلامي جابر القرموطي.

وأضاف "القرموطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تعنت بريطاني ضد مريم التى أجرت 13 عملية خلال 10 أيام، منوها أن السلطات البريطانية أفرجت على اثنين ممن اعتدوا عليا بعد التحقيقات التي أجريت معهما.