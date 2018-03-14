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فيديو.. لحظة انزلاق هيلاري كلينتون خلال زيارة سياحية للهند

عرب وعالم

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

أحمد صلاح الدين

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الهند

هيلاري كلينتون

سياحة

انزلاق

التقطت عدسات المصورين مشهدا جديدا لإنزلاق جديد تعرضت له وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون خلال زيارتها لعدد من المواقع الأثرية في الهند، الإثنين الماضي.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انزلاق هيلاري "70 عاماً" على درجات سلم قصر "جاهاز محل" التاريخي في نيودلهي.

وانزلقت هيلاري مرتين في غضون ثوان عدة على درج القصر التاريخي، إلا أن أحد مرافقيها أنقذها من السقوط، قبل أن تبدي انزعاجها وتخلع حذاءها لتكمل النزول من دونه.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هيلاري كلينتون لموقف مماثل، وكان أبرز هذه المواقف انزلاقها خلال زيارتها لإحدى المكتبات في لندن في أكتوبر الماضي حيث كسر إصبع قدمها.

الفيديو..

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