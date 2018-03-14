تأجيل محاكمة "دومة" بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ19 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مُحاكمة "أحمد دومة"’، في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لجلسة 19 مارس، لاستكمال فض الأحراز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.