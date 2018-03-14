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ليبيا.. نجاة رئيس المجلس الأعلى للدولة من محاولة اغتيال

عرب وعالم

عبد الرحمن السويحلي
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية

خالد الشرقاوي

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ليبيا

اغتيال

حفتر

المجلس الأعلى للدولة الليبية

نجا عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن، وسط اتهامات لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالضلوع في المحاولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، في بيان له، إن السويحلي، تعرض لمحاولة اغتيال أثناء زيارته للمدينتين.

وأضاف أن الوفد المرافق للسويحلي، تعرض لكمين مسلح، وإطلاق نار أثناء زيارته لغريان ويفرن، من جانب "عصابة مسلحة" تابعة لعملية "الكرامة"، بمنطقة ظاهر الجبل، في إشارة لقوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب في "طبرق".

وأشار المجلس إلى أن عناصر الأمن والحماية التابعين لمجلس الدولة، قاموا بالتصدي لهم والتعامل معهم بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية، مما اضطرهم للفرار.

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف 4 عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان.

وأوضح البيان، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، أصر على استكمال الزيارة بالرغم مما حصل.

ولم يذكر البيان مدى خطورة الإصابات، كما لم يذكر مزيد من التفاصيل حول اختطاف عناصر الشرطة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب حفتر، حول الاتهامات التي وجهها بيان المجلس، حتى الآن.


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