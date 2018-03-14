شهادة صادمة لـ «الزعفراني» عن «الإخوان»

14 مارس 2018 - 07:19 م

قال الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن الجماعة لا تمتلك بين صفوفها مفكرين، وإنه لولا كتابات مؤسسها حسن البنا لخلا التنظيم من أي إنتاج فكرى يعبر عن الجماعة.

وأضاف الزعفراني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في كثير من المقابلات قبل الثورة والتي أجراها معي باحثون ودارسون وإعلاميون عرب وأجانب في الشأن الإخواني بوصفي وقتها أحد القيادات الإخوانية، كنت أتلعثم أمام سؤال يكرره الجميع، وهو هل في جماعة الإخوان حاليا مفكرون؟، وكيف نعثر على إنتاجهم الفكري من أبحاث أو رؤى أو حتى مقالات علمية تخص الشأن العام؟".

وتابع: "كنت أجيب قائلاً: بالقطع مدرسة الإخوان بها العديد من المفكرين أمثال الشيخ القرضاوي والشيخ محمد الغزالي والدكتور سليم العوا والأستاذ فهمي هويدي والدكتور سيد دسوقي والدكتور احمد كمال أبو المجد والمستشار طارق البشري والدكتور محمد عمارة".

واستدرك: "أنا أعلم أنهم كانوا يقصدون مفكرين على رأس التنظيم فعليا حيث إن الطريق الأسلم والأقرب للتعرف على طبيعة الجماعة ومعرفة حاضرها ومستقبلها يتم من خلال دراسة الإنتاج الفكري لهذه القيادات".

وخلص الزعفراني إلى أن قيادات الجماعة ليس لها أي إنتاج فكري، بالقول: "كما كنت أعلم أيضًا أنه ليس لأحد من القيادة التنظيمية للإخوان الحالية أي إنتاج فكرى له علاقة بالشأن العام، فلولا كتابات الإمام المؤسس لخلا التنظيم من أي إنتاج فكرى يعبر عن الجماعة، وهو إنتاج بعضه قديم يتناسب مع زمنه فقط، لم أكن أعلم من إنتاج للقيادات الحالية سوى بيانات تصدر بين الحين والحين في عقب الأحداث الهامة".

واعترف الزعفراني بأنه كان مضطرًا وقتها للمراوغة، قائلاً: "وكنت أعلم أيضا بمدى القطيعة بين إنتاج هؤلاء المفكرين الذين ذكرتهم وبين ما تعتمده القيادة التنظيمية للجماعة من أفكار وبرامج وخطط داخلية، كنت مضطرًا أن أكون مراوغًا".