تسليم 263 عقدًا لمشروعات صغيرة ببني سويف

14 مارس 2018 - 08:32 م

سلم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، 263 عقداً لمشروعات صغيرة على الأسر الأكثر احتياجا بقيمة 3 ملايين جنيه، والممولة من بنك ناصر الاجتماعى، وبضمان لجنة الزكاة بمسجد عمر بن عبد العزيز والكنيسة المطرانية.

وقال "حبيب"، إن الدولة تتجه نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات الإنتاج المتنوعة لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، والتى أثمرت عن زيادة مطردة في الإقبال على المشروعات الصغيرة.

وأضاف المحافظ "نسعى لتنفيذ حزمة من الإجراءات لدعم عودة القرية للإنتاج بهدف تحسين الأحوال المعيشية بالقرية، حيث يجرى حاليًا إعداد قاعدة بيانات تضم معلومات دقيقة عما يميز كل قرية من مقومات وأنشطة وحرف مع الاستعانة بشباب هذه القرى والعزب والنجوع، وتوفير الدعم لهم لتنفيذ مشروعات إنتاجية بقرى بنى سويف".