» رسميا.. تركيا تنشئ قاعدة بحرية للعمليات الخاصة في قطر

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وقعت القوات الخاصة القطرية، أمس الثلاثاء، على اتفاق مع شركة "BMC " التركية حول إنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمال قطر.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن التوقيع على الاتفاق جاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018".

ونقلت الوكالة عن اللواء الركن حمد بن عبد الله الفطيس المري، قائد القوات الخاصة المشتركة، قوله إن توقيع الاتفاقية جاء بعد مناقصة فازت بها شركة "BMC " التركية لإنشاء قاعدة "بروج" للعمليات الخاصة البحرية في منطقة الشمال.

وأضاف "المري" أن قاعدة "بروج" تشمل مركزا للتدريب والتجهيز، وستكون على أفضل مستوى عملياتي وستوجد بها كتيبة بحرية بصورة دائمة؛ للقيام بالدوريات والعمليات البحرية التدريبية.

وأشار إلى أن القاعدة ستكون بمثابة قاعدة للعمليات الخاصة البحرية ومركز للتدريب، ما يسهم في تأمين المنطقة الشمالية.

ولم يذكر المزيد من التفاصيل عن قيمة العقد، وموعد البدء في بناء القاعدة وما إذا كان من المخطط استخدامها من قبل القوات التركية.

يذكر أن القوات الخاصة المشتركة القطرية تضم تحت مظلتها، القوات الأميرية الخاصة، والقوات الخاصة البحرية، والقوات المحمولة.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار الأشهر الأخيرة يجري في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.


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