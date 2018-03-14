شاهد.. رجل أمن اعترض المظاهرات ماذا فعل به المحتجون؟

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احتجاجات

المغرب،

متظاهرون

منعت مجموعة من المواطنين المغاربة محتجين من الاعتداء على رجل أمن خلال المظاهرات المتواصلة التي شهدتها مدينة جرادة (شمال شرق المغرب) اليوم الأربعاء.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب فيديو لاحتجاجات اليوم، يظهر حماية مجموعة من المواطنين لرجل أمن، خوفا من تعرضه لأي اعتداء في ظل حماس وغضب بعض المتظاهرين.

وشهدت الفترة الأخيرة مواجهات محتدمة بين الأمن و المواطنين في جرادة، إذ يطالب أبناء المدينة بتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن مطالبتهم للحكومة بتوفير الخدمات ومدهم بمشاريع تنموية تنهي حالة التهميش التي يشكون منها منذ سنوات.

الفيديو..

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