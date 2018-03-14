لهذا السبب.. «فورد» تسحب 1.4 مليون سيارة

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المرور

فورد

فورد فيوجن

لينكولن إم كي زد

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية للسيارات، عن سحب مليون و400 ألف سيارة في أمريكا الشمالية، بسبب مشكلات في عجلة القيادة.

وقالت الشركة، في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إن السيارات المستهدفة من طراز "فورد فيوجن"، و"لينكولن إم كي زد"، من طراز 2014 إلى 2018.

الشركة أضافت أن المشكلة تتعلق بإمكانية تفكك المسامير (البراغي) التي تثبت عجلة القيادة مع مرور الوقت.

وأشارت إلى أنها علمت بوقوع حادثي تصادم وإصابة واحدة نتيجة لتلك المشكلة.

وأضافت أنه سيتم استبدال تلك البراغي بأخرى أطول مع تثبيتها بوسائل تجعلها غير قابلة للتفكك.

وأوضحت أنه سيتم إخطار مالكي السيارات المستهدفة عبر البريد الإلكتروني اعتبارا من 30 أبريل المقبل، وسيتم توفير قطع الغيار المطلوبة بحلول ذلك الوقت.

وأعلنت الشركة عن سحب مليون و300 ألف سيارة في الولايات المتحدة والعدد الباقي (100 ألف) من كندا والمكسيك.

وجاء قرار السحب بعد أن فتحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، تحقيقا بسبب مشكلات في عجلات القيادة بسيارات "فورد فيوجن"، لطرازات من 2014 إلى 2016.


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