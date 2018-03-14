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الشوط الاول.. الزمالك يتقدم على الرجاء بثلاثية

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انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على الرجاء، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام.

جاءت بداية المباراة ساخنة من جانب لاعبى الزمالك، وكاد باسم مرسى أن يفتتح التسجيل بالدقيقة 5 من رأسية متقنة، تصدى لها ببراعة حارس الرجاء.

وتوغل أحمد مدبولى فى دفاعات الرجاء من الجبهة اليمنى بالدقيقة 9، ومرر كرة عرضية لكنها تصل فى يد الزنفلى.

وشهد المباراة سيطرة تامة للاعبى الزمالك منذ إطلاق الحكم صافرة البداية، حيث وضح الرغبة القوية فى تسجيل هدف مبكر لحسم الفوز، بينما تراجع لاعبو الرجاء فى وسط ملعبهم لمواجهة الهجوم الأبيض.

وافتتح أحمد مدبولى التسجيل للزمالك بالدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة متقنة من باسم مرسى داخل منطقة الجزاء، وسددها ببراعة على يسار حارس الرجاء معلنا عن أولى أهداف الأبيض. وأنقذ أحمد الشناوى مرمى الزمالك من هدف محقق، بعد تصديه لتسديدة متقنة من لاعب الرجاء بالدقيقة 14.

ويواصل الزمالك التألق داخل المستطيل الأخضر ويضيف باسم مرسى بالدقيقة 19 الهدف الثانى لفريقه والأول له خلال الموسم الحالى بعد صيام طويل عن التهديف وهو ما أتضح خلال احتفال زملائه معه بعد تسجيله الهدف.

ورغم نجاح الزمالك فى تسجيل هدفين خلال أول 20 دقيقة لكن واصل لاعبو الأبيض الضغط على المنافس بشكل مستمر لإضافة المزيد من الأهداف.

ويعتمد لاعبو الزمالك على الأطراف لاختراق دفاعات الرجاء فى ظل الكثافة العددية للاعبى الفريق المطروحى فى وسط الملعب، وأجرى رمضان السيد المدير الفنى للرجاء أول تغييراته بالدقيقة 30 بنزول محمود المغربى وخروج محمد عبد الله.

وفاجأ محمود عبد العزيز الجميع بالدقيقة 33 بإطلاق تسديدة صاروخية تجاه مرمى الرجاء تسكن شباك الزنفلى، معلنا عن ثالث أهداف الزمالك.

وشهدت الدقيقة 39 شدّا وجذبا داخل الملعب بعد نشوب مشادة بين طارق حامد ومحمود صبرى عقب اعتراض الأخير على تدخل لاعب الزمالك معه، ليتدخل لاعبو الفريقين ويشهر محمود البنا البطاقة الصفراء فى وجه اللاعبين.

وكاد محمود المغربى أن يستغل خطأ الونش ويسجل أولى أهداف الرجاء بالدقيقة 41 بعدما حاول مدافع الزمالك مراوغة لاعب الرجاء، لكنه يفشل لتصل الكرة للمغربى ويسددها تمر بجوار القائم الأيسر للشناوى. واحتسب محمود البنا حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية نظيفة.


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