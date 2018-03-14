8 آلاف جنيه مساعدات مالية لـ16 حالة إنسانية ببني سويف

14 مارس 2018 - 09:06 م

قرر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف صرف 8 آلاف جنيه مساعدات مالية لـ16 حالة إنسانية بواقع خمسمائة جنيه لكل حالة لمساعدتهم في توفير متطلباتهم الأساسية ضمن خطة المحافظة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطن السويفي البسيط.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقد بديوان عام المحافظة، في حضور السكرتير العام اللواء عصام العلقامي والتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال اللقاء بحث المحافظ عددًا من مطالب المواطنين في بعض القطاعات الخدمية والمرافق حيث كلف رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب المواطنين بمختلف مراكز المحافظة في الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.