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الأمم المتحدة: تصاعد القتال بالغوطة يتسبب في خسائر فادحة

عرب وعالم

الغوطة الشرقية
مجزرة الغوطة

خالد الشرقاوي

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تلقي تقارير تفيد بتصاعد خطير للقتال في بعض مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما تسبب في خسائر مادية وبشرية "هائلة".

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، أن المنظمة "تلقت تقارير بوقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".

وأشار المتحدث الأممي، إلى حدوث عمليات إجلاء أخرى، لم تلاحظها الأمم المتحدة، وشملت 126 شخصاً من ميسابا (بالغوطة)، الأحد الماضي، إلى جانب 35 شخصاً اليوم.

وأمس، أعلنت الأمم المتحدة إجلاء 147 مدنياً، عند معبر الوافدين إلى ملجأ جماعي في ريف دمشق.

ونوه "حق"، بأن بعثة تابعة للأمم المتحدة زارت الملجأ الجماعي، وساعد "الهلال الأحمر السوري" العائلات في الحصول على المساعدات.

وتتعرض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أسابيع لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري وداعميه، أدت إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع في 24 فبراير الماضي، بوقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يوما، ورفع الحصار، غير أن النظام لم يلتزم بالقرار.

في مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا في 26 من الشهر نفسه "هدنة إنسانية" في الغوطة الشرقية تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.


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