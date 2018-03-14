سر حذف كليب "مساء الخير" بعد دقائق من طرحه

14 مارس 2018 - 09:21 م

حذفت إدارة موقع "يوتيوب" فيديو كليب أغنية حسين الجسمي الجديدة "مساء الخير" الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد دقائق من طرحها.

بدورها، أرجعت مخرجة الكليب بتول عرفة، في تصريحات صحفية، الحذف إلى أن الفيديو تم عرضه عن طريق الخطأ، وسيتم طرحه خلال مرة أخرى خلال ساعات.

صوُرت الأغنية على مدار يومين كاملين، من إخراج بتول عرفة، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الذين ظهروا في الفيديو كليب الخاص بالأغنية بأدوار تمثيلية مختلفة، الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وإخراج بتول عرفة.